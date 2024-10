Slovenská hymna v novom šate: Prehovoril hudobník Oskar Rózsa! Všetko bol jeho nápad, VIEME, čo zmenil

Oskar Rózsa (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Jaroslav Novák, Topky/Ján Zemiar)

archívne video

Martina Šimkovičová reaguje na aktuálnu situáciu po odvolaní šéfa SND a riaditeľky SNG (Zdroj: Facebook)

Vyjadrenie Oskara Rózsu priniesol Denník N. Hymna sa podľa jeho slov mení z jeho iniciatívy, s podporou ministerstva kultúry. Tento nápad mal už dlhšie a viedli ho k tomu čisto hudobné dôvody. Prvýkrát mal osloviť ministerstvo už v roku 2011 a tému načal ešte raz s nemenovaným členom vlády. „Vždy ma škrelo, keď som niekde počul oficiálnu verziu našej hymny. Kým bola spájaná s českou, fungovalo to ako kontrast. No keď znie samostatne a nehrá to inštrumentálne zdatný orchester, už to je takmer dychovka s ubíjajúcimi činelmi alebo na hranici komédie. Ja som to vnútorne počul inak,“ povedal. S nápadom skúsil osloviť aj súčasné vedenie rezortu a tentokrát uspel. „Poslal som demonahrávku a ozvali sa mi, že sa im to páči,“ povedal.

Oskar Rózsa. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Rózsa tak dostal priestor zrealizovať celú vec so 120-členným orchestrom, veľkým zmiešaným zborom a dvomi detskými zbormi. Pôvodný text ani základnú melódiu hymny vraj nezmenil. „Dovolil som si zopár úprav v rámci aranžmánu. Spomalil som tempo, namiesto tradičného molového záveru som dal kadenciu v durovej tónine a v refréne pripojil dievčenský a chlapčenský zbor. Aranžmány som robil dva mesiace,“ vysvetlil. Hymnu pripravil v dvoch rôznych verziách – jednu pre veľký symfonický orchester s obrovskými zbormi a druhú jemne lyrickú, kde znejú sláčiky a s detským zborom.

Hymna je jedným z našich štátnych symbolov a podľa zákona sú ňou prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska. Na samotné nahrávanie v Slovenskej filharmónii podľa portálu Aktuality, ktorý na celú vec upozornil ako prvý, mala osobne dohliadať aj ministerka Martina Šimkovičová a šéf služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala. Koľko bude projekt stáť štátnu kasu jasné nie je. Rezort kultúry sa zatiaľ k celej veci nevyjadril.