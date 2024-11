Obrovský SMÚTOK Doroty Nvotovej: Zomrel DÔLEŽITÝ MUŽ jej života!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Smutnú správu o smrti svojho brata Lea oznámila zronená hudobníčka na sociálnej sieti Facebook. Dvojica mala spoločného otca, Jara Filipa, no zoznámili sa až po jeho smrti. Napriek tomu si boli veľmi blízki a Dorota dokonca tvrdí, že jej nikto nebol taký podobný, ako práve Leo. Bohužiaľ sa naplnilo to, čoho sa Nvotová dlho bála.

„Nikdy by som si nepomyslela, že náš posledný spoločný zážitok bude pílenie dreva. Obaja sme vedeli, že už si na odchode, zbalený, jednou nohou na druhej strane. Ale tvoja neuveriteľná schopnosť žiť, chňapnúť život pod krk a nepustiť vždy popierala zákony fyziky, a nastavovala vede a medicíne otázku, koľko jedno telo ešte unesie,“ napísala k spoločným záberom Nvotová.

„Nikto okrem Teba by to nedal tak dlho, s takým humorom a gráciou. Nikto okrem Teba nebol v takých sračkách tak strašne cool. Nikto okrem Teba mi nebol tak strašne podobný. Vždy som vedela, že keď ten deň príde, začnem si trieskať hlavu o stenu s výčitkami, že som ti nedokázala pomôcť. Že som ťa nedokázala presvedčiť, že to tu má zmysel,“ pokračovala Dorota, ktorá s ním ešte naposledy v lete vybehla na výlet do Tatier.

„Na našom poslednom výlete si z posledných síl so mnou pílil drevo. Potom sme si sadli, fajčili cigarety, a boli sme spolu ticho. Išlo z teba zmierenie, pochopenie. Večer pri ohni si bol tiež ticho, cítila som, ako si premietaš život, že sa s ním lúčiš, že na staré kolená ťa aj ten les baví. Boli sme spolu celý čas, Leo. Dávno predtým ako sme sa fyzicky spoznali, čo bolo až po otcovej smrti. Boli a sme spolu ako nikto iný. Zbohom, braček,“ zverejnila zronená sestra. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť!