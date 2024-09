CIRKUS Hanychová pokračuje: Jej muži sa POBILI pred domom... Zasahovala POLÍCIA!

(Zdroj: Ján Zemiar)

O incidente informoval český portál eXtra.cz. Podľa dôveryhodného zdroja prišiel v pondelok večer Jaromír Soukup pred dom Agáty Hanychovej a došlo k odovzdávaniu dcérky Rozárky. No v momente, keď podnikateľ odchádzal, vraj zahliadol manžela svojej ex, vrátil sa, otvoril bránku, vstúpil na pozemok a začal pokrikovať: „Dopita, poď von!“

Jaromír Soukup (Zdroj: Profimedia)

A došlo k bitke. Do pár minút na miesto prišlo niekoľko policajných áut a zasahovať musela aj záchranná služba, ktorá oboch bitkárov previezla do nemocnice. „Po devätnástnej hodine sme skutočne zasahovali v Prahe 6 Suchdole na vami spomínanej ulici u nahláseného konfliktu dvoch mužov. Okolnosťami tohto prípadu sa budeme ďalej zaoberať. Zisťujeme skutočnosti vedúce k objasneniu celej veci,“ uviedla pražská policajná hovorkyňa Kristýna Zelinková.

Agáta Hanychová a Mirek Dopita (Zdroj: Instagram A.H.)

Soukup tvrdí, že on bol napadnutý Dopitom, vec posudzujú právnici a bude podávať trestné oznámenie. A čo na to hovorí Agáta? „Vzhľadom na to, že sa v mediálnom priestore už objavili správy, že môj manžel Mirek mal napadnúť pána Jaromíra Soukupa, sme nútení sa k tejto situácii vyjadriť a túto správu dementovať. K celej veci aj uvádzam len to, že to bola naopak naša rodina, ktorá bola napadnutá a Mirek ju len bránil,“ uviedla v stanovisku na sociálnej sieti Instagram. Ako informuje Playboy.cz, Soukup vraj Dopitu pokúsal do ruky.