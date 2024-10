Extrémna BOLESŤ markizáckej farmárky: Trápil ju INTÍMNY PROBLÉM... Aj lekár bol bezradný!

Karolína Jarabeková (Zdroj: TV Markíza)

Karolína Jarabeková miluje extravaganciu. Telo má pokryté množstvom tetovaní na tých najviditeľnejších miestach a vzhľadom na fakt, že podprsenky veľmi neobľubuje, mnohí si mohli všimnúť aj presvitajúce piercingy na bradavkách. Farmárka kolegyni zo statku Miške prezradila, že plánovala ozdobu aj "tam dole"... Po bolestivej nehode si to však rozmyslela.

„Ja som bola aj na pohotovosti. Mala som také náramky, čo z nich šnúrky visia. A doma chodím holá, sa to zachytilo, tú guličku na piercingu mi vtiahlo do bradavky, ja sama, priateľ nebol doma... To nešlo ani von vybrať. Ja slzy v očiach, som to tlačila, že keď to išlo dnu, musí to ísť aj von. Nešlo to, ťahala som to. Potom prišiel priateľ, na pohotovosť sme išli,“ opísala hrozivý moment v bonusovom videu, ktoré priniesol portál markiza.sk.

Karolína Jarabeková (Zdroj: Tv Markíza)

Najhoršie však bolo, že aj doktor bol bezradný. „Sa na to pozrel - to čo s tým ideme robiť? Ja už úplne zrútená, revala som, hovorím, že veď vy ste tu od toho! Keď to išlo dnu, musí to ísť aj von, robte niečo. Počúvaj, kliešťami to hýbal dnu, von, ani jemu to nešlo. Ja som bola už vyčerpaná, do roboty na nočnú som mala ísť akurát. Hovorím, robte s tým niečo - no ale von to nejde. Tak to tlačte smerom von... Tak potom to chváľabohu napravil,“ opísala s tým, že sa jej to hojilo rok.

Nad ďalšími ozdobami tela preto od vtedy nepremýšľala a začala si dávať obrovský pozor. „Ale odvtedy už také náramky nenosím a aj keď sa obliekam, tak si tričká si naťahujem oblúkom, že tak sa bojím toho. Ja som si myslela, že zdochnem v tom momente reálne,“ dodala.

Karolína Jarabeková (Zdroj: Tv Markíza)