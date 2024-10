Mrazivé spomienky Menšíkovho (†58) syna: Záchvaty mával 3 - 4 razy denne... Liečil sa DROGOU!

(Zdroj: ČT/Profimedia)

Na svojho otca si v otvorenom rozhovore pre český Blesk.cz zaspomínal jeho syn Jan Menšík (62). V posledných rokoch jeho života s ním dokonca aj pracoval a okrem asistenta réžie, robil asistenta prakticky aj svojmu otcovi. Herca totiž celý život trápila ťažká astma, ktorá sa v posledných rokoch výrazne zhoršila.

„Potom sa to začalo zhoršovať, to bol taký 75. rok, kedy lieky presávali fungovať. Časom sa prišlo na určitú kombináciu liekov, ktoré aby mali rýchlejší efekt, sa práve pichali do žily,“ opísal Jan. Postupne sa však intervaly Menšíkovych záchvatov skracovali. „Trikrát štyrikrát denne, trikrát bolo také minimum. Ráno po prebudení, potom na obed, popoludní, skrátka trikrát denne, to boli dávky tých liekov,“ pokračoval Menšík mladší.

(Zdroj: CT)

Problémom však bolo, že súčasťou koktejlu liekov bola aj droga, ktorá občas narobila problémy. „Bohužiaľ tam došlo aj k tomu, že súčasťou liekov bol aj efedrin, čo je povzbudzujúca droga, ktorá občas tata pohnevala. Z efedrinu mal určité psychické následky. Dvakrát sme ho museli nechať hospitalizovať, pretože sme ho nezvládali a nevedeli si rady,“ dodal.

Menšík skoncoval s cigaretami až posledných 6 rokov pred smrťou a alkohol bol u nich doma tiež tabu. No kedysi tomu tak nebolo. „V určitej fázy života sa musel ísť liečiť, pretože mu to komplikovalo kariéru. Bol nespoľahlivý a podobne, takže sa musel rozhodnúť. Ale vyriešil to a v podstate celý zvyšok života nepil,“ priznal Jan. Vladimír Menšík zomrel 29. mája 1988 na následky prasknutého vredu.

Jan Menšík (Zdroj: Profimedia)