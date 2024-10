Jana Majeská (Zdroj: Ján Zemiar)

Hviezdi v seriáli Dunaj, k vašim službám, ale aktuálne aj v čiernej divadelnej komédii Mama umrela dvakrát, kde sa na javisku ocitá aj s manželom Marekom. Inscenácia je o dedičstve a moci peňazí, ktoré dokážu rozvrátiť aj najsilnejšie rodinné puto. Vlastnú skúsenosť či takéto problémy z blízkeho okolia síce Jana nepozná, ale uvedomuje si dôležitosť finančnej nezávislosti. „Peniaze umožňujú veľmi veľa rôznych vecí, vďaka nim môžu ľudia cestovať, čiže sú dobrým pomocníkom, ale pozor, sú aj zlým pánom. Takže treba s tým opatrne narábať“, vystríha Jana a dodáva, čo by robila, ak by bola milionárkou.

Reč padla aj na ženskú márnivosť:priznáva herečka a dodáva, kam teraz investuje najviac peňazí. Samozrejme, že na deťoch nešetria, ale ani ich nerozmaznávajú.Jana prezradila aj to, či niektorá z dcér pôjde v hereckých šľapajách svojich rodičov a kde by ich najradšej videla ona sama. A aký je Marek otec? Dcéry hovoria jedno, Jana zase čosi iné. Ako je to teda?

Majeská odhalila, aký je Marek otec: Deti však tvrdia niečo iné! (Zdroj: NL/TH)