Cifrovej tretie UMELÉ oplodnenie: Ďalšie KOMPLIKÁCIE, ale... OBROVSKÁ radosť!

Eva Cifrová (Zdroj: Instagram EC)

Eva Cifrová má z prvého umelého oplodnenia krásnu dcérku Elayu. S partnerom sa dlhšiu dobu netaja, že chcú druhé bábätko. Pokúsili sa oň v auguste, no zákrok sa nevydaril. „V ten deň, kedy bol vklad, som dostala silnú virózu. Nielen ja, ale všetci v dome. A bohužiaľ, som na tom bola naozaj, že zle. Na druhý deň som mala horúčky 38,5, a to už bolo po znížení horúčky tabletkami. Takže som vedela, že toto nie je dobré. Volala som aj doktorovi, ktorý povedal, že ten stav, v ktorom sa nachádzam, nám znižuje šancu uhniezdenia embrya. Aj sa tak stalo, neuhniezdilo sa. Nevadí, nič sa nedeje, pretože ideme do ďalšieho vkladu už hneď ako sa bude dať, to znamená o necelý mesiac," zverila sa vtedy na Instagrame.

Dlhšiu dobu sa neohlásila a každý nedočkavo čakal, či sa druhé sedenie podarilo. Aktuálne sa prihovorila svojim fanúšikom: „Prišla som na fotenie, ktoré bolo okolo obeda a výsledky z krvi mali byť okolo jednej hodiny. No a ako som došla na fotenie, tak som začala krvácať. Rýchlo som volala doktorovi a doktor hovorí, že musíme počkať na tie výsledky krvi, pretože on podľa toho bude vedieť, že čo vlastne robíme, aké kroky, ale že aby som sa ešte nebála, aby sme počkali. To bola asi najdlhšia hodina, akú som v živote zažila," zverila sa s tým, že nafotila fotografie najrýchlejšie vo svojom živote, aby to mala čím skôr za sebou.

„Po hodine mi doktor volal a hovorí mi, že mám tam ten tehotenský hormón," pokračovala. Musela si dať kľudový režim a čakať 2 týždne na prvé sono, či niečo ukáže. „V kútiku duše som si hovorila, že určite je všetko v poriadku a na druhej strane som aj Lukášovi (partner, pozn.red.), že zlatko, neteš sa veľmi, lebo nikdy nevieme, ako to vyšetrenie dopadne a naozaj sa potešme, keď tam niečo uvidíme," uviedla. Boli pripravení na každý scenár, no to, čo uvideli, ich mimoriadne potešilo. „My sme zrazu na sone uvideli srdiečko, podarilo sa to. Strašne sme sa tešili," dodala na záver. Momentálne je veľmi unavená a sama je zvedavá, aké bude pre ňu druhé tehotenstvo. Gratulujeme!