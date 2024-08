Cifrová podstúpila umelé oplodnenie DRUHÝKRÁT: Zlé správy!

Eva Cifrová (Zdroj: Ján Zemiar)

Eva Cifrová sa už dlhšiu dobu netají tým, že s partnerom chcú druhé dieťatko. K dcérke plánujú súrodenca. Kráska chce aj tentokrát podstúpiť umelé oplodnenie. Prvý termín IVF mala 8. augusta. No, čo čert nechcel, Eve celú situáciu skomplikovali zdravotné problémy. Takisto, ako mapovala svoju cestu umelým oplodnením minulý rok, hlási pozitívne i negatívne správy aj teraz. Na sociálnu sieť nahrala video, kde porozprávala o druhom vklade.

„V ten deň, kedy bol vklad, som dostala silnú virózu. Nielen ja, ale všetci v dome. A bohužiaľ, som na tom bola naozaj, že zle. Na druhý deň som mala horúčky 38,5, a to už bolo po znížení horúčky tabletkami. Takže som vedela, že toto nie je dobré. Volala som aj doktorovi, ktorý povedal, že ten stav, v ktorom sa nachádzam, nám znižuje šancu uhniezdenia embrya. Aj sa tak stalo, neuhniezdilo sa. Nevadí, nič sa nedeje, pretože ideme do ďalšieho vkladu už hneď ako sa bude dať, to znamená o necelý mesiac," zverila sa na Instagrame.

„A ja budem dúfať, že už tento vklad sa podarí, že budem zdravá a všetko bude v poriadku. Poviem vám úprimne, ja som aj rada, že sa to embryo neuhniezdilo, pretože ja som sa bála, že by bolo nejak poškodené, že sa uhniezdi a potom ho poškodí ten môj zdravotný stav. To by bolo pre mňa horšie, ako to, že sa neujalo, takže toto bol ten najlepší scenár z toho všetkého, čo sa mohlo stať a zvláštne je to, že ja som aj cítila, že to embryo to nedá," dodala.

V máji nám Eva povedala, že jej ostávajú 3 pokusy. „Na základe týchto testov mám otestované všetky embryá a zo 7 embryí, sme mali 4 zdravé a tie sa zamrazili. Použilo sa jedno a z toho vznikla Elaya. 3 nám zostali,“ uviedla pre Topky.sk. A keďže tento vklad nebol úspešný, zostávajú 2 embryá. Držíme palce.

Čo je IVF?

IVF je skratka pre in vitro fertilizáciu. Je to asistovaná reprodukčná technológia, ktorá sa používa na pomoc pri počatí dieťaťa. Tento proces zahŕňa oplodnenie vajíčka spermiou mimo tela ženy, teda v laboratórnych podmienkach. Po oplodnení sa jedno alebo viac embryí prenesie do maternice ženy. IVF sa používa pri riešení rôznych problémov s plodnosťou, ako sú napríklad upchaté alebo poškodené vajíčkovody, endometrióza, problémy so spermiami, či nevysvetliteľná neplodnosť. Aj keď je IVF často úspešné, nie vždy vedie k tehotenstvu, a môže byť náročné fyzicky, emocionálne aj finančne.