STRACH Cifrovej o ročnú dcérku: TOTO nechce zažiť žiadna mama!

Eva Cifrová prežíva chvíle strachu (Zdroj: Instagram E.C.)

BRATISLAVA - Keď sa bojíme o svoje deti, je to ten najhorší pocit na svete. Poznajú to snáď všetci rodičia. Chvíle strachu o svoju dcérku momentálne prežíva aj playmate Eva Cifrová. Čo sa stalo?

Eva Cifrová sa minulý rok v auguste stala mamou vytúženej dcérky Elaye. Netají sa tým, že aktuálne plánuje druhé tehotenstvo a znova podstúpi umelé oplodnenie. Ak všetko vyjde tak ako má, tak jej anjelikovi čoskoro pribudne súrodenec. Aktuálne sa však blondínka podelila o to, že prežíva hrozné chvíle. Dcérka totiž ochorela.

„Hrozný strach prežívam o Elayu. Ja som z toho až v strese ako ochorela. Také malé telíčko a toto musí prežívať. Keby je to možné, všetko by som zobrala na seba, len nech sa to nedeje jej," napísala na sociálnu sieť Instagram. „Minulú noc, presne tú, keď som nebola doma, tak malinká ju celú prevracala. Hovorím si, že možno mala plné bruško alebo čo a že nemusí to byť nič vážne, ale včera cez deň už dostala horúčku, tak som vedela, že je zle a v noci mala veľmi vysokú, takže sme jej museli sťahovať horúčku. Do toho dostala také hnačky, že sme museli prevliekať periny, na ktorých spinkala maličká,“ dodala s tým, že je z toho hotová.

Priznala, že strach o dieťa je výrazne väčší ako o akékoľvek zvieratko, o ktoré sa vo svojom živote starala. Dcérka ochorela tesne predtým, ako mala ísť Eva na vklad vajíčok. „Som úplne, že vystresovaná, ale nie som vystresovaná z toho vkladu, na ten som sa práveže tešila. Vystresovaná som z toho, čo sa tej malinkej deje, plus aká diéta ju čaká. Budeme to musieť nejako zvládnuť. Prajeme skoré uzdravenie.