Známej tehuľke ODVAHA nechýba: V čipkovanom tope ukázala VŠETKO!

Kundosaki (Zdroj: Instagram KK)

Kateřina Klinderová alias Kundosaki sa zviditeľnila účinkovaním v šou Survivor. V Čechách je výraznou celebritou a šoubiznis jej nie je neznámy. Rôzne večierky jej nie sú cudzie a v spoločnosti sa objavuje rada. Aktuálne zavítala na tlačovú konferenciu k českej verzii Ruže pre nevestu. Akcie sa zúčastnili mnohé známe tváre ako napríklad súťažiaci z Love Islandu - Gábi a Petr, Yeni s Pavlem, Adam Štrba, Julie, Laura, Lu či samotná moderátorka Zorka Hejdová.

No a červenovláska už tehotenské bruško veruže neskryje. Ako je teraz zvykom, tehuľky ho rady ukazujú. Inak to nebolo ani v prípade Kateřiny, ktorá sa predviedla v sexi čipkovanom tope. Odvážnym kúskom, v ktorom jej bolo vidieť aj podprsenku, doplnila svoj všedný čierny outfit. Pozornému oku neuniklo ani to, že Kundosaki v tomto významnom období doslova žiari. S partnerom radostnú novinku oznámili ešte v októbri. Podelili sa o to prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

(Zdroj: Profimedia)