Komorová po Farme schudla a narazila na problém: Musí PRIBRAŤ! Fúha, to nebude ľahké

Nikola Ďuriš Komorová sa dostala do povedomia divákov vďaka účasti v reality show Farma. Odvtedy uplynulo neuveriteľných trinásť rokov, počas ktorých sa v jej živote všeličo udialo. Dnes je mamou dvoch detí a prekvapuje účasťou v Celebrity Combat, dôvod je však prostý. „Celý život športujem a chcela som si vyskúšať takýto boj, takže preto. Milujem to a myslím si, že na to mám a chcem ľuďom ukázať, aký som bojovník. Prišla takáto možnosť, hneď som to zobrala,“ prezradila Nikola s nadšením.





Táto fit mama má šport doslova v krvi. Robí fitness, od 11 rokov sa venovala džudu a pred pár rokmi prepadla boxu. Šport sa však stal nielen jej vášňou, ale aj povolaním. Voľba kývnuť na ponuku do Celebrity Combat bola v jej prípade jasná a Nikola dokonca už pozná aj svoju súperku.hovorí s očakávaním. Ako však popri tomto celom zvláda náročnú úlohu mamy?priznala úprimne.

Exfarmárka vedie k športu aj svoje dve ratolesti a túži, aby išli v jej šľapajách. „Vediem ich k tomu od malička. Malá hrá tenis, chodí na športovú školu, tak isto aj môj syn, ten zase hrá futbal, florbal, takže sú športovo založení,“ nešetrí slovami chvály hrdá mamina. Nedalo si však nevšimnúť, že tmavovláska výrazne schudla - a nám sa podarilo zistiť, čo je za tým! Rovnako sme získali odpoveď aj na to, čo si myslí o súčasnej Farme a či do projektu vstúpila znova.

