Exotický vymetač reality šou: Bol aj v SuperStar... Chytal si tam svoje prirodzenie?!

Nathan Christián Dzaba je poriadny vymetač reality šou. Televízie si ho doslova prehadzujú ako horúci zemiak a keď sa neobjavuje na markizáckych či jojkárskych obrazovkách, fanúšikovia bojového umenia ho mohli už vidieť napríklad vo Fight Night Challenge či v českom Clash of the Stars. Aktuálne zavítal druhýkrát do vily lásky. Predtým sa ukázal napríklad v Survivor či v Nákupných maniačkach.

V šoubiznisových vodách je už exotický fešák známy, no kedysi to nebolo tak. V roku 2013 totiž zavítal do speváckej šou SuperStar, v ktorej sa snažil zabodovať. Postavil sa pred porotu, ktorá v tom čase pozostávala z Ondřeja Soukupa, Ewy Farnej a Pavla Haberu. No a práve speváčku vtedy 17-ročný mladík svojím výkonom odrovnal. Zaspieval pesničku od Bena Cristovaa s názvom Tělo. A zrejme sa nechal trošku uniesť a počas spievania si chytal svoje prirodzenie. Porotu však nepresvedčil a do ďalšieho kola nepostúpil.

