Viktor má šťastie, že ho Adela nemôže vyspovedať v kresle: Otázka, ktorú sa BOJÍ spýtať doma?!

Moderátorka Adela Vinczeová patrí na Slovensku bezpochyby k špičke a je doslova majsterkou slova! V relácii Trochu inak s Adelou dokáže svojich hostí úplne odzbrojiť a vytiahnuť z nich aj tie najintímnejšie tajomstvá. Ako prezradila, je za tým nielen príprava, ale aj schopnosť vytvoriť pohodovú atmosféru. „Som veľmi vďačná Tamare Cho, že mi robí rešerše, z ktorých si potom sama odbáčam do nejakých detailnejších príprav. Či už si pozriem film, prečítam knihu alebo pozriem nejaké rozhovory,“ odhaľuje Adela zákulisie príprav na reláciu a jedným dychom dodáva, že umenie je aj v niečom inom. „Hosť musí cítiť, že o ňom niečo viem, ale zároveň je to aj o tom, že sa snažím navodiť príjemný pocit tomu hosťovi, aby nemal dojem, že je pod tlakom, že potrebujem z neho niečo vymačknúť. Vlastne nepotrebujem. O to menej, čo cíti nejaký tlak, o to viac sa niekedy tí ľudia otvoria,“ dodáva s úsmevom.

Adela priznala, že rozhovory so známymi ľuďmi jej občas dávajú zabrať. Ale čo keď príde na jej blízkych? „Nemám problém s citlivými témami. Ale problém mám s ľudmi, ktorých dobre poznám. Cítim sa zvláštne, keď som viedla rozhovor so Sajfom alebo Hankou Lasicovou. Som si tak hovorila - čo sa budeme rozprávať, aby sme si nepripadali čudne, ale našťastie, sme to ustáli,“ spokojne zhodnotila. V rozhovore však prezradila podstatne viac! Napríklad, akú otázku by položila svojmu manželovi, moderátorovi Viktorovi Vinczemu, no rovnako zadefinovala, čo by nikdy neprezradila a vezme si so sebou do hrobu!

