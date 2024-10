Krst albumu Nely Pociskovej. Na snímke Matúš Kolárovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Na Bratislavských módnych dňoch si Thia Vitteková zaspievala po boku Yaela (Matúša Kolárovského) a Ega (Michala Straku). Všetci traja v bielom vyzerali ako anjeli, pri ktorých však máte hriešne myšlienky. „Predvádzal som, ale určite ma baví viac spievanie… veľmi som si to užil, ten oblek je brutálny, takže som sa cítil ako frajer,“ priznal Kolárovský. V súkromí si tiež potrpí na módu a vždy vyzerá originálne, ale sú dni, kedy funguje tepláková móda. „Niekedy len tepláky a mikina a je mi to jedno, tak to mám veľmi rád, to sú dobré dni,“ priznal Matúš.

Aktuálne je v éteri jeho nová pesnička Stále, ktorú naspieval s matkou svojej dcéry, Webi. Publiku je vďačný, že môže robiť to, čo má rád a život berie viac s pokorou. Ak by stál pred rozhodnutím, či by sa chcel venovať viac hereckej alebo speváckej kariére, má v tom asi jasno. „Herectvu som otvorený, ale nie je to tak, že by som veľmi za tým išiel…“ Ak vezmeme do úvahy, že v seriáli Pán profesor hral študenta a pohyboval sa viac-menej medzi rovesníkmi, tak chápeme. Ale keby dostal ponuku do seriálu medzi profesionálnych hercov, čo by bolo?

Matúš Kolárovský: Rozbehnutú kariéru vešia na klinec?! Neviem si predstaviť, že... (Zdroj: NL/TH)