Kanada a India si vymieňajú tvrdé údery! Po vražde aktivistu si navzájom vyhostili diplomatov

Predstaviteľ kanadskej vlády uviedol, že Kanada vyhostila šiestich indických diplomatov po tom, čo polícia odhalila dôkazy o pretrvávajúcej násilnej trestnej činnosti spájanej s indickou vládou. Krátko na to reagovala vyhostením diplomatov aj India: jej ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že vyhostilo šiestich kanadských diplomatov, ktorí majú krajinu opustiť do soboty 19. októbra. India ešte pred oznámením o vyhostení uviedla, že sťahuje svojho vyslanca z Ottawy, a to v reakcii na rozhodnutie Kanady označiť ho spolu s ďalšími za záujmové osoby v rámci vyšetrovania.

Kanadský premiér Justin Trudeau minulý rok po smrti sikhského aktivistu Hardeepa Singha Nijjara vyhlásil, že existujú dôveryhodné tvrdenia, že indická vláda bola zapojená do jeho vraždy. India toto obvinenie odmietla a označila ho za absurdné. V reakcii na to nariadila Kanade, aby odvolala 41 zo svojich 62 diplomatov pôsobiacich v Indii. Indické ministerstvo zahraničných v pondelok taktiež uviedlo, že "India si vyhradzuje právo podniknúť ďalšie kroky v reakcii na podporu extrémizmu, násilia a separatizmu voči Indii zo strany Trudeauovej vlády". Nijjar emigroval do Kanady v roku 1997 a v roku 2015 získal kanadské občianstvo. Presadzoval vytvorenie samostatného sikhského štátu známeho ako Chálistan, vyčleneného z Indie. Indické orgány po ňom pátrali pre údajný terorizmus a sprisahanie s cieľom spáchať vraždu. V súvislosti s jeho vraždou boli dosiaľ zadržaní štyria Indovia.