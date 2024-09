Obrovské prekvapenie v Celebrity Combat: Neuveríte, kto sa postaví do ringu!

Celebrity Combat (Zdroj: Facebook CC)

Ľudia známi z televíznych obrazoviek či sociálnych sietí prijali výzvu Celebrity Combat, čo je nová slovenská organizácia orientujúca sa na zápasy v MMA. Majiteľ a promotér organizácie Ing. Marián Jakubík však upresnil, že nepôjde o zápasy športovcov bojových umení, ale o zápasy slovenských celebrít a známych mien zo slovenského šoubiznisu. A ozrejmil aj dôvod, prečo jeho ponuku prijali:povedal Jakubík.

A prezradil aj prvé mená: „Najväčším tajomstvom je prvý československý pornoherec Róbert Rosenberg… ďalej je to David Key a Stefi“, vyratúva Jakubík a dodáva, že tréningy sú už v plnom prúde. „Myslím si, že 50 percent z nich to už oľutovalo, keby ste videli videá z tréningov… ale o dva dni už zase stáli v šortkách a tričkách a síce so sebazaprením, ale makajú“, smeje sa organizátor s tým, že už boli aj malé zranenia. Prvý galavečer sa koná 7.12. a bude to vraj veľká šou, takže sa je na čo tešiť.

