Zaľúbený Malachovský: Od lásky ho delia tisícky kilometrov! Odchod zo Slovenska?

Sväťo Malachovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec, spevák a skvelý zabávač Sväťo Malachovský dorazil na kinopremiéru v spoločnosti brata Martina, jeho manželky Ivety Malachovskej a syna Tea. „Mňa zavolala moja švagriná, bola taká zlatá, hovorí že – nechcete ísť na Beetlejuice? A keďže ja si veľmi dobre pamätám na tú jednotku, a som taký polofanúšik toho, tak som povedal, že – jasné, veľmi rád.“ A dobre urobil, lebo ako herec prezradil, tento žáner mu je viac než blízky. Na premiéru prišiel aj so synom, Teom, ktorého má z predošlého manželstva s Ľubicou Čekovskou. „Mám tu synátora, ktorý sa tiež na to teší, lebo on je tiež v tomto žánri ponorený.“ Vyzerá to teda tak, že jablko nespadlo naozaj ďaleko od stromu a z hororovej komédie boli nadšení obaja.

Malachovský prišiel do kina so skvelou náladou a niet sa čomu čudovať. V poslednej dobe sa mu darí nielen pracovne, ale aj v súkromí. „Mám sa výborne. Toto leto bolo strašne teplé na mňa, ja to veľmi ťažko nesiem, ale bolo také polo-pracovné, aj jemný čas na oddych, ale rozbehané mám viaceré veci, takže som sa tomu venoval. Bol som celý čas tu doma a bolo to fajn.“ Herec sa aktívne venuje divadlu a v susedných Čechách ho čaká nakrúcanie filmu. Z čoho však má obrovskú radosť, bolo veľkolepé otvorenie divadelnej sezóny SND, ktoré odštartovalo operným galavečerom na počesť Ondreja Malachovského. A práve kvôli nemu sa herec opäť po rokoch vrátil k opernému spevu. S bratom Martinom si totiž po rokoch spoločne opäť zaspievali aj na divadelných doskách. Malachovský má za sebou pomerne náročné roky, najmä čo sa súkromia týka, aj tu sa však obrátila karta k lepšiemu. Už nejaký čas je herec šťastný po boku dcéry známej televíznej svokry Gizky Oňovej, Scarlett, za ktorou pravidelne cestuje do Anglicka. Neplánuje vzťah na diaľku zmeniť a urobiť vážny životný krok? Sväťo v rozhovore poodhalil súkromie a vyšiel s pravdou von!

