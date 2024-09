Na EXTRÉMNE dažde dopláca aj SNG: Všade sú rozmiestnené vedrá... Voda sa TLAČÍ DOVNÚTRA!

(Zdroj: Facebook/Slovenská národná galéria)

Už vo štvrtok obleteli médiá informácie, že na Slovensko, Česko, Rakúsku Poľsko a Nemecko sa valí extrémne počasie, ktoré má byť najhoršie za posledné roky. Predpovede sa každou hodinou menili, no situácia so zrážkami a silným dažďom sa zhoršovala. Aktuálne sa mnohé časti Slovenska pasujú so záplavami - vyliali sa malé potoky, aj veľké rieky. Problémom je však aj spodná voda.

Od šiestej hodiny ráno platí tretí povodňový stupeň aj pre bratislavský úsek Dunaja, ktorý môže dosiahnuť úroveň až 910 centimetrov. To môže spôsobiť vážne problémy. A predpovede meteorológov naďalej nie sú priaznivé - zrážky majú pokračovať. V ohrození je tak aj Slovenská národná galéria, ktorá sa nachádza v Bratislave na Rázusovom nábreží.

Voda začína presakovať dovnútra, kompetentní sa tak snažia minimalizovať škody - zakrývajú drevené podlahy, po chodbách rozmiestnili vedrá... „Extrémne počasie si vybralo daň aj u nás,“ informovala SNG na sociálnej sieti Facebook. Našťastie diela vraj ozhrozené nie sú. „Aj keď sú prívalové dažde celkom nevyspytateľné, dobrou správou je, že sme boli pripravení a žiadne umelecké dielo nebolo poškodené.“

Zároveň kompetentní uviedli, že extrémne počasie upozornilo na skryté problémy budovy galérie a bude ich riešiť. Ide pritom o novostavbu, odovzdaná bola v roku 2022. „Všetky skryté vady stavby evidujeme a sú súčasťou prebiehajúceho reklamačného procesu, ktorý zabezpečujú zamestnanci SNG,“ dodala galéria.