Malachovský chodí už aj bez paličky: Nadšené slová Ivety: Som hrdá!

Manželia Malachovskí (Zdroj: Ján Zemiar)

Iveta a Martin Malachovský boli jednými z mnohých, ktorí si nenechali ujsť novú hororovú komédiu fenomenálneho Tima Burtona s názvom Beetlejuice. Manželia však neprišli sami, no v spoločnosti herca Sväťa Malachovského a jeho syna Tea. „Sme štyria, pretože sa nám podarilo zlomiť Svätka s malým Tetenom, lebo oni dvaja sú veľkí fanúšikovia tejto partičky. Som na to zvedavá, lebo je to krásny, starý, dobrý námet, dobré triky...A ja si myslím, že v tom marazme, ktorý je okolo nás, ak tam budú aspoň niekoľko akcií a scén, kedy sa zasmejeme a trošku sa uvoľníme, tk to bude veľmi fajn a oddýchneme si.“ Rodina je pre ostrieľanú moderátorku všetkým a hoci má už dospelú dcéru, snaží sa všetkých držať pohromade. „My sa veľmi usilujeme, keďže máme taký zmysel pre rodinu. Dávame si aspoň raz za mesiac obed a niekedy sa pridá aj Kristínka s Kubim a to je úplne dokonalé, keď sme taká 6-členná rodina,“ neskrýva radosť Malachovská.

Veľmi pekný vzťah má aj so známym hercom a bratom svojho manžela Martina, Sväťom Malachovským. Trojica sa v poslednej dobe stretávala viac než dosť, nakoľko známi bratia sa spoločne pripravovali na veľkolepý otvárací galakoncert 105. sezóny Slovenského národného divadla, ktorý sa uskutoční na počesť ich otca, legendárneho slovenského basistu, Ondreja Malachovského. A práve pri tejto príležitosti využila svoje skvelé manažérske schopnosti. Ako totiž prezradila, obaja bratia by boli bez jej diáru a organizačným schopnostiam totálne stratení!

Ani s ňou sa však osud nemaznal a nadelil jej pred pár rokmi poriadnu ranu. Jej milovaný manžel, Martin Malachovský bojuje so zákernou sklerózou multiplex. Malachovská je mu však obrovskou oporou „Má sa veľmi dobre, výborne sa drží, denne sa snaží zdolávať schody a veľmi mu to robí dobre vrámci tej motoriky. Som na neho veľmi pyšná, lebo je to veľký, zlatý bojovník a má aj svoje smutné chvíľky a niekedy také zlobné chvíľky a vtedy príde slnko, zasmejeme sa a tešíme sa zo života.“ Choroba však priniesla do ich vzťahu aj turbulentné obdobie. „My sme mali ťažké obdobie, keď sa to prevalilo. Keď sa budil v noci, keď si uvedomil, že všetko bude naraz inak. Má obrovské množstvo prebdených nocí, ale my sme zas taká dvojica, takí nezlomní a ja verím práve, že tá podpora jeden druhého, že nás to tak drží!“ V rozhovore moderátorka nešetrila úprimnosťou a prehovorila aj o dňoch, kedy to nie je zďaleka také ružové. Choroba operného speváka prevrátila manželom životy naruby, no napriek tomu sú spolu nesmierne šťastní! Moderátorka prehovorila nielen o ťažkých chvíľach, no aj o tom, čo drží jej manžela nad vodou!

