15 rokov staré FOTO Zimnýkovala: Aha, aký Sandokán!

Milan Junior Zimnýkoval (Zdroj: Ján Zemiar)

Milan Junior Zimnýkoval sa v šoubiznise pohybuje roky. Mnohí si ho pamätajú ešte ako mladé ucho. Začínal ako rozhlasový moderátor v roku 1997 a odvtedy sa svojej práci venuje naplno. O 7 rokov neskôr sa usadil v jednom zo slovenských rádií, kde pôsobí dodnes a tvorí moderátorskú dvojicu s Marcelom Forgáčom.

V roku 2013 spoločne nahradili Olivera Andrásyho a Elenu Vacvalovú v televíznom programe Nikto nie je dokonalý a odmoderovali tiež dva ročníky úspešnej talentovej šou Česko Slovensko má talent. Milana môžete poznať aj ako moderátora relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja. Začiatkom júna 2017 začal nakrúcať svoj druhý vlastný súťažno-zábavný program Heslo a výpravnú zoznamovacou šou TAKE ME OUT, kde vytvoril moderátorský tandem s Jakubom Prachařom.

Ako išli roky, moderátor menil svoj vzhľad a aktuálne sa jeho fanúšikovia zhodli, že starol do krásy. Slovenský moderátor totiž zverejnil na svoj profil na Instagram 15 rokov starú fotografiu, kde sa už na seba ani nepodobal. „Ani som ťa nespoznala," napísala mu istá žena. „Úf, až som sa zľakla. Teraz je to oveľa lepšie," pridala sa ďalšia. „Aký Sandokán," zasmial sa iný priaznivec. FOTO ako vyzeral Milan pred 15 rokmi nájdete v galérii.