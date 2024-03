Zimnýkoval MESIAC po odmlke: FOTO z nemocnice... Toto je dôvod, prečo nepracoval!

Milan Junior Zimnýkoval (Zdroj: TV JOJ)

Zradilo ho to, čo ho živí. Milan Junior Zimnýkoval je úspešný slovenský moderátor. V tom, čo robí, je naozaj špička. Má úspešnú rádiovú šou a televízie ho obsadzujú do rôznych projektov. No teraz dal na istý čas práci zbohom.

Na sociálnu sieť Instagram pridal fotku z nemocnice a vysvetlil, čo sa mu vlastne stalo. „Mesiac som sa neozval naživo v rádiu a vlastne ani nikde. Bol som na STK hlasiviek a po zákroku mám nakázané viac ticha, ako reči, skôr teplé podnebie, ako zima-zima-mráz,“ zveril sa svojim fanúšikom. No a veruže to nejde tak hladko a rýchlo, ako si predstavoval! „Ide to možno pomalšie, ako som si myslel, ale som optimista! Možno sa vrátim do obehu skôr, ako Kate alebo Zlatica,“ uzavrel s tým, že poďakoval aj umelej inteligencii, ktorá za neho občas zaskakuje.