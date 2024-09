Slovenská Miss mieri na obrazovky: FOTO Kedysi vyzerala úplne inak!

Kristína Víglaská mieri do Love Island (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Krásna Kristína Víglaská (24) kedysi zahviezdila na Miss. Dnes mieri na obrazovky opäť, a to do šou Love Island. A je z nej úplne iná žena!

V roku 2020 sa Kristíne Víglaskej obrátil život naruby. V tom dobrom slova zmysle. Prihlásila sa totiž do súťaže Miss Slovensko, kde svojimi prednosťami ohúrila porotu natoľko, že sa jej podarilo obsadiť tretie miesto. Ako II. vicemiss išla potom Slovensko reprezentovať do sveta, kde sa nestratila. Temperamentná kráska sa aj naďalej venuje modelingu a sociálnym sieťam, kde je stále aktívna. No najbližšie mesiace však dala mobilu zbohom.

Tentoraz sa prihlásila do šou Love Island, kde si ide hľadať muža svojich snov. To, či sa jej to podarí, budú môcť diváci sledovať na markizáckych obrazovkách a platenej platforme. No a od čias Miss sa Kristína poriadne zmenila. Vyšportovanou postavou sa síce pýši dodnes, no zmenu môžeme vidieť hlavne na jej korune krásy. Keď bojovala o titul, mala ich hnedé a teraz je prefarbená na blond. Tak s ktorými jej to pristane viac? Zahlasujte v ankete nižšie!

Kristína v Miss Slovensko

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Jan Zemiar)

Kristína v Love Island

Zobraziť galériu (3) Kristína (Zdroj: TV Markíza)