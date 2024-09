ŤAŽKÝ osud markizáckeho fešáka: VÁŽNE ochorenie ho pripútalo k lôžku... Úplne OCHRNUL!

(Zdroj: Instagram AS/TV Markíza)

BRATISLAVA - Do vily lásky zavítal nový bombshell. No málokto vie, že pred rokom úplne ochrnul. Vážne ochorenie ho pripútalo k lôžku a znova sa učil chodiť...

Aleš Svoboda alias Aldo zavítal na Love Island ako bombshell. Boli naňho skvelé ohlasy a fanúšičky neskrývali z neho nadšenie. No ako vyšlo najavo, minulý rok bol sympatický fešák úplne iný človek. Vážne ochorenie ho pripútalo k lôžku. Bojoval s Guillainov-Barrého syndrómom. Je to zriedkavé, ale vážne autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napadne vlastné nervy.

Zvyčajne začína slabosťou a mravčením v končatinách a môže postupovať až k ochrnutiu celého tela. Ochorenie často nasleduje po infekcii, ako je napríklad vírusová infekcia dýchacích ciest alebo gastrointestinálna infekcia. Na Instagrame zdieľal video, ktoré mapovalo jeho časť života, keď sa zotavoval. Zábery ukazujú ako sa znova učil chodiť, rehabilitoval a dával sa dokopy.

Aldo z Love Island (Zdroj: TV Markíza)

„Posledné mesiace v pár sekundách... Celkom jazda, ale teši'm sa domov. Ďakujem za podporu všetkým, čo boli pri tom. Ps: len si to sem odložím, aby som to mal na očiach, keď si zas prestanem vážiť maličkosti, napríklad, že chodím," napísal k videu minulý rok. Táto nečakaná situácia zasiahla aj jeho rodinu, ktorí to niesli veľmi ťažko. Dnes je však Aldo späť v plnej sile.