Slovenská miss 11 rokov po súťaži: TAKTO sa zmenila a... Už sa stala mamou!

Martina Brejová v Miss Slovensko (Zdroj: TV JOJ)

Od Miss Slovensko 2013 ubehlo už neuveriteľných 11 rokov. Všetky finalistky sa za ten čas poriadne zmenili. Nemôžeme zabudnúť spomenúť víťazky, ktorými sa stali Karolína Chomisteková, prvá vicemiss bola Nikoleta Duchoňová a druhou vicemiss sa stala Luciána Čvirková. Všetky súťažiace už majú diametrálne odlišné životy ako vtedy. Pomaličky si zakladajú rodiny. To je prípad aj Martiny Brejovej, ktorá v tom ročníku tiež bojovala o korunku. V máji oznámila, že sa s partnerom Andrejom stanú rodičmi. „Silueta troch," napísala k záberom, na ktorých ukázala svoje tehotenské bruško.

Na bábätko sa obaja veľmi tešili. No a rovnako ako z nej bola krásna tehuľka, teraz je už aj mamima. Martina sa pochválila aj touto radostnou novinkou na sociálnej sieti Instagram. Na svoj profil pridala fotografiu, ktorá zachytáva jedinečný moment s ich synčekom. „Vytvorili sme malého človeka. Noel Halasa," zdôverila sa. Neskôr opísala aj svoju pôrodnú cestu. Pre pôrod si vybrala nemocnicu v Českej republike. Prenajali si ubytovanie a čakali, kedy to príde. Rozhodla som sa pre pôrodnicu v Havířove. „Aby sme sa nenudili, tak Česko postihli povodne, a tak sme uviazli na Airbnb, kde sme celý víkend pozerali Disney rozprávky a vyškúsali vetky tipy na vyvolanie pôrodu," prezradila.

Bola 10 dní po termíne! „Čakanie trvalo posedné týždne tehotenstva ako nekonečno. Prenášala som 10 dní po termíne a milovala každú otázku a správy typu: kedy to už príde?" zverila sa. „V nedeľu sme sa už tešili z nášho čerstvého voňavého bábätka," vytešovala sa. „Bolo to oveľa náročnejsie ako som si predstavovala, ale najviac som vďacná, že aj napriek komplikáciám som to dala. Po tejto skúsenosti by som to pripísala v CV do kolónky superchopností. A vďaka Andrejovi, ktorý pri mne celý čas stál, držal za ruku, povzbudzoval a celé to so mnou prežil," dodala. Novopečeným rodičom gratulujeme!