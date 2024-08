Kontroverzná Slovenka 2 dni po ROZVODE: Dovolenkuje už s INÝM!

Mikela Vlček (Zdroj: TV Joj)

V máji sme vás na Topkách informovali o krachu manželstva Mikely a Miriho Vlčekovcov. Vydržalo im rok a pol. „Dlhodobo som nebola ani pokojná, ani šťastná. Bolo to čím ďalej, tým horšie. Ja som sa rozhodla žiť iný život, život plný lásky, plný pokoja, plný ucty, rešpektu a kľudu. Toto som v manželstve nenašla. To divoké talianske manželstvo, ktoré ma zo začiatku bavilo, tak už mi to prišlo totálne cez hranicu,“ uviedla vtedy.

Priznala, že v ich vzťahu boli vyhrotené hádky. Odvtedy sa Mikela radikálne zmenila a dala sa na duchovnú cestu. Hnedovláska začala nový život, ostrihala sa a užíva si prítomný okamih. Premenu k lepšiemu si všimli aj jej dlhoroční fanúšikovia. No nikto by si ani len netipol, že za tým môže byť nový chlap. Pozornému oku neuniklo, že si chvíle na dovolenke neužíva sama. Bývalá striptérka je čerstvo rozvedená. Novým titulom sa pochválila aj na Instagrame, no nič bližšie ku svojmu rozvodu nepovedala.

„Dnes som už 2 dni po rozvode, dcérka je s tatinom na dovolenke a ja po 4 mesiacoch práce na svojej dušicke som opäť pri Bojniciach, ale už aj s niekým, kto mi to srdce posilnil, stojí pri mne, chráni ma, je mi oporou a ukazuje mi, že sa ku žene dá chovať aj inak..." priznala. Ako prvý si našiel frajerku Miri. Zaľúbil sa do 17-ročnej dievčiny, s ktorou im to klape doteraz.

Mikela s novým frajerom v posteli (Zdroj: Instagram M.V.)