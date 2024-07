VOJNA kontroverzných Slovákov po rozpade manželstva: Valí sa naňho ŠPINA!

Influencerka Mikela s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Už dlhšie je známe, že sa kontroverznému páriku rozpadlo manželstvo. No aktuálne influencerka Mikela odhalila to, čo jej mal manžel počas ich vzťahu robiť. Fúha, to sa nepočúva ľahko!

V máji sme vás na Topkách informovali o rozpade manželstva influencerov Mikely a Miriho Vlčekovcov. Obaja požiadali o rozvod a je len otázkou času, kedy ich manželstvo bude minulosťou. Už dlhšie je známe, že Mikela to, čo sa dialo za zavretými dverami, prezradila na platenej platforme. No teraz tak urobila i zadarmo na Instagrame, aby každý vedel, ako to naozaj má byť. Rozhodla sa tak, pretože Miri podľa jej slov šíril klamstvá na jej osobu. Počas toho, ako o všetkom rozprávala, mala slzy na kraji.

„Ja sa rozvediem a nechcem mať s ním už nič spoločné," začala. Mikela o Mirim tvrdí, že je klamár, manipulátor a že ju na začiatku ich vzťahu dvakrát podviedol a podvádzal aj iné ženy, ktoré v minulosti mal. Aj teraz sa už dlhšie šušká o tom, že si po rozchode mal nájsť 17-ročnú milenku. „Ja som vytiahla päty z domu a po pár dňoch hneď behal za inými ženami," uviedla.

„Ja nechcem život plný drog, ja nechcem každý deň f*tovať, ja nechcem, aby sa nosili do nášho domu drogy, ja nechcem žiť s tákymto človekom, nechcem žiť na dojazdoch, nechcem žiť s niekým, kto psychicky týra, kto ti robí zle, kto ti nadáva, kto ťa uráža, kto ťa ponižuje, kto ťa hádže na zem, kto ti šklbe vlasy," priznala otvorene a pokračovala.

Na svojom profile tiež priznala, že sa počas vzťahu extrémne hádali a zašlo to až tak ďaleko, že po jednej z hádok skončila až v nemocnici. No tam nepovedala pravý dôvod, čo sa jej vlastne stalo. Počas ich výmeny názorov ju podľa jej slov schmatol, hodil ju na zem a vyšklbal vlasy. „Mala som rozmliaždený prst, búchal ma surovo do hlavy, bolo to asi 10 rán do hlavy," vyjadrila sa. Netajila sa ani tým, že sa pri ňom doslova psychicky rúcala. „Je pravda, že som ho trikrát prosila, aby ma zobral na psychiatriu, pretože už to nezvládam," dodala.

(Zdroj: Instagram M.V.)