Kontroverzný Slovák (38) po ROZPADE manželstva: Ukázal 17-ročnú MILENKU!

V roku 2022 sa Mikela a Miri Vlčekovci zobrali. Manželstvo im však dlho nevydržalo a po roku a pol ohlásili krach. Po dlhšom zahmlievaní to bola práve influencerka, ktorá všetko priznala. „Chcela som, aby ste mali stopercentne potvrdené z mojej strany, že som sa rozišla s mojím manželom a idem sa rozvádzať,“ povedala ešte v máji.

V júli už pritvrdila. „Ja nechcem život plný drog, ja nechcem každý deň f*tovať, ja nechcem, aby sa nosili do nášho domu drogy, ja nechcem žiť s tákymto človekom, nechcem žiť na dojazdoch, nechcem žiť s niekým, kto psychicky týra, kto ti robí zle, kto ti nadáva, kto ťa uráža, kto ťa ponižuje, kto ťa hádže na zem, kto ti šklbe vlasy," šokovala svojimi slovami. Povedala vtedy aj to, že ako odišla preč z domu, jej muž mal behať za inými. Jednou z nich je aj 17-ročná dievčina, ktorou sa Miri po novom už pýši aj na sociálnej sieti. FOTO Miriho novej lásky nájdete v galérii.

K jeho novému vzťahu sa vyjadrila aj samotná Mikela. „Vôbec to neriešim, úplne som sa s tým stotožnila, nevadí mi ani ona už, inak som s tým úplne ok, aj som s ňou bola v kontakte. Pravdu? Ak majú byť sťastní, tak prečo nie. Každý by mal byť šťastný to, že som s ním už nebola šťastná ja, neznamená, že nebude ona. A uvidíme, ako sa im to vyvinie, ja som s tým max už v poriadku," prezradila.

