Kontroverzná Slovenka po ROZVODE: Má iného... Zbalila kamaráta svojho EXmanžela!

Už má iného! (Zdroj: GettyImages)

BRATISLAVA - Na Topkách sme vás informovali o krachu manželstva kontroverznej Slovenky Mikely. S Mirim sa už stihli aj rozviesť, no a čiernovláska si už našla aj druhého. Je to kamarát jej exmanžela!

V máji tohto roka sa na verejnosť prevalilo, že Mikela a Miri Vlčekovci išli od seba. O krachu ich manželstva sa povrávalo dlhšie, no podnikateľka sa o tom rozhodla prehovoriť až pred 4 mesiacmi. „Chcela som, aby ste mali stopercentne potvrdené z mojej strany, že som sa rozišla s mojím manželom a idem sa rozvádzať,“ prezradila vtedy.

V auguste sa kontroverzný párik rozviedol a influencerka sa netajila novým vzťahom. To, že má pri sebe niekoho, sa vedelo už dlhšie. Pána tajomného však nikde neukazovala. Dva dni po rozvode boli dokonca spolu aj na dovolenke. „Dnes som už 2 dni po rozvode, dcérka je s tatinom na dovolenke a ja po 4 mesiacoch práce na svojej dušicke som opäť pri Bojniciach, ale už aj s niekým, kto mi to srdce posilnil, stojí pri mne, chráni ma, je mi oporou a ukazuje mi, že sa ku žene dá chovať aj inak..." opísala koncom minulého mesiaca.

Ako na sociálnej sieti priznala, má ísť o kamaráta jej ex. „Čo si si vzala zo vzťahu s bývalým? Jeho kamaráta," napísala v jednom videu. Má ísť o známeho MMA zápasníka Mariána L.. Na jeho instagramovom profile si môžeme všimnúť pod jednou jeho fotografiou aj Mikelin komentár v znení: „Drahý môj, to si mal kedy takéto buchtičky?" Fanúšikovia sa jej pýtali, či spolu plánujú deti. Na to mala jasnú odpoveď. Keďže obaja už ratolesti z predchádzajúcich vzťahov majú, spoločné nechcú.

Toto je vraj Mikelin nový frajer (Zdroj: Tip čitateľa)

Toto je vraj Mikelin nový frajer (Zdroj: Tip čitateľa)