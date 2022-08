TAJNÁ SVADBA v slovenskom šoubiznise: Peter Varinský sa oženil s KOLEGYŇOU... FOTO Prezradila ich Markíza!

BRATISLAVA - A už je v chomúte! Peter Varinský síce patrí k výrazným tváram televízie Markíza, no napriek tomu si vedel informácie zo svojho súkromia vždy dobre uchrániť. Presvedčil o tom nielen minulý rok, keď sa mu darilo utajiť to, že sa stal otcom, ale aj teraz. Moderátor sa totiž oženil!

Varinský už od roku 2013 tvorí pár so svojou televíznou kolegyňou Lenkou Perželovou, ktorá je redaktorkou Reflexu. Z dvojice sa v septembri 2020 stali rodičia, no to, že sympatická tmavovláska na svet priviedla dcérku menom Lyrianna, sa verejnosť dozvedela až o vyše pol roka.

Galéria fotiek (4) Peter Varinský a Lenka Perželová

Zdroj: profimedia.sk

A teraz sa markizáckemu páru podaril ďalší husársky kúsok. Dvojica sa spoločne postavila pred oltár, kde si povedali "áno", a tak sa z nich už oficiálne stala rodina. To, že Lenka a Peter sa vzali, vyšlo najavo v Športových novinách, kde ich takpovediac "bonzla" Janka Hospodárová počas pravidelnej rubriky "Frajer na záver".

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

„Frajerská trojica, ktorá takto krásne hľadí do svojej spoločnej budúcnosti. Tak, ukážeme si ich? Peťo Varinský sa dnes oženil s našou kolegynkou z Reflexu Lenkou Perželovou a my im aj ich rozkošnej dcérke želáme nekonečné šťastie a lásku,“ oznámila moderátorka, kým sa na obrazovke za ňou začali objavovať svadobné fotografie manželov Varinských aj s ich rozkošným dievčatkom.

Novomanželom srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia a lásky!