Markizácky pár oznámil ROZCHOD: Koniec po 6 rokoch... TOTO k tomu povedal Jablonský!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Herec Jakub Jablonský sa aktuálne teší z obrovského úspechu, ktorý zožal počas prvého kola Le's dance. Talentovaný herec, ktorý žiari aj v seriáli Dunaj, k vašim službám, to však súkromí nemá také ružové. Ako sa ukázalo, rozišiel sa so svojou hereckou kolegyňou Kristínou Spáčovou, s ktorou tvoril pár 6 rokov...

Jakub a Kristína sa svojho času nestretávali iba doma, ale aj na pľaci pri nakrúcaní spomínaného seriálu. Tmavovláska tam stvárňovala postavu slepej klavíristky Marty. Jej dejová linka v Dunaji napokon skončila a herečka sa presunula do seriálu Mama na prenájom, kde hrá lekárku Simonu. Žiaľ, aktuálne je zrejmé, že v súkromí nemajú toľko šťastia, ako vo svojich profesiách.

(Zdroj: TV Markíza)

Jakub pre týždenník Šarm potvrdil, že s Kristínou už viac pár netvoria. „Som slobodný človek, nie som zadaný,“ prezradil im Jakub, no a pre portál markiza.sk poskytol rozsiahlejšie vyjadrenie. „Je pravda, že s Kristínkou sa naše cesty po rokoch rozišli. Je to výsledok rozhovorov a ľudských rozdielov a potrieb. Každý sme sa vybrali ďalej svojou cestou bez hádok," uviedol Jakub, ktorý by rád predišiel špekuláciám, že za krach vzťahu s Kristínou môže tanečná šou Let's dance.

„Rozchod nesúvisí s aktuálne prebiehajúcou šou Let‘s Dance. Dôvody sú osobné a rád by som si zachoval priestor na súkromie v tejto téme.“ uzavrel Jablonský.

Ak vás zaujíma viac ohľadom jeho účasti v šou Let's dance, pozrite si rozhovor nižšie:

