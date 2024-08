Bendigova múčna KAUZA uzavretá: TOTO je stanovisko polície!

Múčny útok na Bendiga (Zdroj: Ján Zemiar/Profimedia)

Minulý rok v novembri na galavečere Český slávik na speváka Jana Bendiga "zaútočil" neznámy muž. Priamo na červenom koberci k nemu pribehol a posypal ho múkou. Prípad začala vyšetrovať polícia a aj keď Jan tvrdil, že s tým nič spoločné nemá, niektorí ľudia ho obviňovali, že útočníka podplatil. Aktuálne po 10 mesiacoch muži zákona prípad uzavreli a hudobník zverejnil na svojom profile na Instagrame vyjadrenie a oficiálne stanovisko. „Kauza múka rozhodnuté: nevinný," napísal do príspevku.

„Nedokážete si predstaviť po koľkýkrát už prepisujem tieto riadky. Vlastne som si aj hovoril, či to mám za potrebu túto, pre moju osobu, naozaj boľavú ranu zase otvárať. Pretože od samotného začiatku takzvanej kauzy "MÚKA", kedy ma na červenom koberci na Slávikoch posypal jeden chlapec múkou, som vám hovoril, že som to NEUROBIL. Bohužiaľ, všetci viete, čo nasledovalo a ako mi veľká časť ľudí neverila. Teraz konečne môžem s čistým srdcom a radosťou povedať, že som celý čas hovoril PRAVDU a potvrdilo to aj priestupkové konanie, ktoré celú vec definitívne uzavrelo s tým, že som nič z toho, čo mi bolo dávané za vinu NESPÁCHAL! Čo k tomu ďalej povedať…" dodal. Stanovisko polície nájdete v galérii.