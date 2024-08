Do seriálu Nemocnica vstúpi NOVÁ postava: Až desivá podoba OSUDOV s herečkou! Čo je za tým?

Eva Sakálová v seriáli Nemocnica (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Eva Sakálová sa dostala do povedomia divákov vďaka seriálu Panelák, dnes sa predstaví v obľúbenom jojkárskom seriáli Nemocnica. A to dokonca v úlohe, ktorá je jej akoby šitá na mieru. „Neviem, čo všetko môžem prezrádzať, ale niečo prezradím. V podstate prídem z ciest, čo celkom aj korešponduje s mojím osobným životom, lebo som veľa cestovala a budem mať zranenie, ktoré bude treba ošetriť. A potom sa aj zistia isté súvislosti...“ prezrádza usmievavá herečka, ktorej podobnosť so seriálovou postavou je priam zarážajúca. Línia jej postavy je totiž až prekvapivo podobná tomu, čím si prešla aj sympatická ryšavka. „Paradoxne sa mi to stalo po návrate z cesty, kedy som tiež mala problém s nohou, tak som si hovorila, či sa ten scenárista alebo scenáristka neodzvedeli niečo o mojom súkromnom živote.“

Herečka je známa svojou láskou k cestovaniu a hoci si súkromie stráži, zážitky zo svojich potuliek zdieľa aj na svojich sociálnych sieťach. Na svojom cestovateľskom konte má množstvo destinácií a prezradila, na čo je najviac pyšná. „Viackrát sa mi podarilo niekde samej vycestovať a už aj to je celkom výzva, lebo človek sa musí sám postarať o všetko. Ja sa zvyknem vracať na Kanárske ostrovy, kde už som sa medzičasom naučila aj celkom slušne po španielsky,“ neskrýva nadšenie umelkyňa, ktorá si okrem hereckého chlebíčka zamilovala aj tanec a jógu, ktorej prepadla už dávnejšie a stala sa pre herečku doslova životným štýlom. „Snažím sa cvičiť každý deň, už aj keď to je len polhodina, tak predsa len si pocvičiť. Naozaj to telo potrebuje každý deň rozhýbať a čím sme starší, tým je to ešte dôležitejšie,“ dodáva so smiechom herečka, ktorá sa však okrem jógy vrhla aj na niečo iné. Viac sa dozviete vo videu.

