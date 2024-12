SMRŤ Weiterovej EX (†46): Posledná rozlúčka len 3 dni pred Vianocami!

Tomáš Hradecký prehral boj s rakovinou (Zdroj: 4fund.com)

Aj keď sú Vianoce plné radosti a pokoja, pre rodinu a kamarátov Tomáša Hradeckého budú smutné. Fitness tréner odišiel z tohto sveta len týždeň pred Vianocami. Zvádzal náročný boj so vzácnou formou rakoviny koreňa jazyka, ktorý, žiaľ, prehral. Tomáš bol priateľ mnohých známych celebrít, napríklad Zory Czoborovej a jej manžela, Zuzany Strausz Plačkovej či Patrika Vrbovského. V minulosti tvoril pár aj s Nikolou Weiterovou. Na sociálnych sieťach jeho známi zverejnili parte. To ukázalo, že sa posledná rozlúčka s Hradeckým bude konať v Piešťanoch 21. decembra.

Hradecký ešte v auguste žiadal o pomoc

„MAXÍK, CHCEM TU BYŤ PRE TEBA ČO NAJDLHŠIE! Ahoj, volám sa Tomáš a som otcom úžasného 5-ročného Maxíka. Vždy som žil zdravo, športoval, výhybal sa zlým veciam a žil naplno. Myslel som si, že táto cesta životom bude nekonečná, až do jedného momentu. "MÁTE RAKOVINU KOREŇA JAZYKA." V tej chvíli sa mi zrútil svet. Pýtal som sa, prečo JA? Čo som v živote zle spravil, alebo komu som tak ublížil, len že na toto odpoveď neexistuje! RAKOVINA si nevyberá,“ začal v úvode.

„V tej chvíli som pochopil skutočnú hodnotu života, ako je každý okamžik dôležitý a cenný. Už je to rok, rok plný bolestí a boja o život. Nevládzem, ale bojujem pre Maxíka, aby videl že ocko je hrdina a nevzdá to. Trhá mi srdce, že v jeho rannom veku ma vidí každý deň takto, že mu nemôžem byť vzorom a oporou. Nechcem, aby mal na mňa spomienky, ako som trpel a vzdal to. Rok som neprosil o pomoc a tajil to, cítil som hanbu prosiť o peniaze na liečbu," pokračoval.

„V tejto chvíli som v nemocnici a píšem tento príbeh s prosbou o pomoc vyhrať tento ťažký boj. Čaká ma liečba v Nemecku, konzultáciu som už absolvoval, ale bohužial je veľmi finančne náročná, ja po roku práceneschopnosti som už prišiel o všetko, na náklady liečby. Touto cestou Vás prosím o pomoc, veľa času nemám, ale vďaka Vám mám možnosť si život predĺžiť. Ďakujem za každú pomoc a nesmierne si to zo srdca vážim," dodal.