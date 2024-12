Ďurianová v obrovských bolestiach: TOTO ju potrápilo pred sviatkami!

Marianna Ďurianová (Zdroj: Ján Zemiar)

Marianna Ďurianová sa už nejaký ten piatok prihovára divákom televízie Markíza. Z STVR odišla v auguste. „Ja som už ani nepočítala s tým, že by som sa do Markízy mohla vrátiť. Ani som s tou myšlienkou nepracovala, nie že by som sa o to snažila... Prišla ponuka a som rada," odhalila v našom nedávnom rozhovore. Už od septembra zarezáva v Záhorskej Bystrici. Na staronovom pracovisku sa vraj cíti veľmi dobre.

„Ja mám pocit, že som hladko vošla do celého procesu. Tým, že som sa stretla s kolegami, ktorí sú tam roky, som prišla ako keby na staré. Samozrejme, že sú tam aj mladí, noví kolegovia, ktorí dodávajú dynamiku tomu celému, a tak sa to pekne celé snúbi,“ priznala. Nuž, takto pred vianočnými sviatkami ju skolila obrovská bolesť. „Takto pred sviatkami ma prekvapila bolesť v ramene, ktorá mi zablokovala celú pravú ruku," priznala na sociálnej sieti Instagram.

„A to sa cez víkend chystáme zdobiť stromček," pokračovala. Situáciu sa rozhodla hneď riešiť. Každý predsa vie, že žiadna bolesť nie je príjemnou záležitosťou. „Takže som bola dosť zufalá," dodala s tým, že ju našťastie zachránil špičkový odborník. „Strašne som sa bála injekcie do ramena. Fakt veľmi. Ale bez preháňania, ani somnevedela, kedy mi ju pichol. Dva dni na to už takmer plnohodnotne fungujem..." vyjadrila sa.

