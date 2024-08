Módny ÚLET moderátora Televíznych novín: Hore biznis, dole… Ehm, horúčavy si vybrali svoju daň!

Dominik Matulaj (Zdroj: TV Markíza)

Dominik Matulaj je v celku novou tvárou televízie Markíza. Cestu za moderátorstvom si razí už od mladého veku. V 18 rokoch po prvýkrát moderoval po boku jojkárok. Ambiciózny mladík už počas strednej školy pracoval v košickej televízii a keď prišiel študovať do Bratislavy, zamestnal sa v jednom z komerčných rádií. No a jeho "domovom" sa nakoniec stala televízie Markíza. Divákom sa najprv prihováral z Telerána, potom z Televíznych novín o 12-tej, presunul sa aj do Televíznych bovín o 17-tej a po boku Ivany Zuzelkovej tiež zažiaril v hlavnom vysielacom spravodajstve.

O tom, že je šikovný a talentovaný niet žiadnych pochýb. No a samozrejme je bohatší o nové skúsenosti. Každého však zaujíma, ako toto teplo znášajú moderátori za moderátorským pultíkom. Teploty dosahujú aj viac ako 30 stupňov, čo nie je žiadna sranda. A bez klímy sa človek asi roztopí. Moderátori to v oblekoch teda naozaj nemajú ľahké. A preto zvolil Dominik inú alternatívu. „Hore biznis, dole párty," okomentovala jeho vysielací outfit kolegyňa. A síce jeho módny výstrelok diváci na televíznych obrazovkách nevideli, na Instagrame im ukázal pravdu o moderátorskom oblečení. Na sebe mal sako, hore bol upravený, no ale pod stolom skrýval šortky a tenisky! Veď pozrite.

(Zdroj: Instagram DM)