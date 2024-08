Rytmus má 90. roky živo v pamäti: TAKTO zo syna nevychovám grázla!

Patrik Rytmus Vrbovský na premiére filmu Miki (Zdroj: Ján Zemiar)

Film Miki je príbehom muža, ktorý sa vráti zo zahraničia naspäť do rodnej dediny, do krajiny, ktorá sa mení a otvárajú sa veľké možnosti v oblasti organizovaného zločinu. Miki v sebe postupne obajvuje schopnosti vybudovať jednu z najväčších a najobávanejších mafiánskych skupín v krajine. Pozrieť si film prišiel aj Patrik Rytmus Vrbovský, ktorého do kina priviedlo hneď niekoľko dôvodov. „Aj zvedavosť, lebo mám rád slovenskú kinematografiu a robil to aj môj kamarát.“ Obľubu má však Patrik aj v mafiánskych filmoch. „Samozrejme, tie americké úplne a toto je niečo nové, je to určite aj odvážne púšťať sa do takéhoto žánru...“

Film sa odohráva v období temných 90-tych rokov, ktoré na vlastnej koži zažil aj raper a dodnes v ňom evokujú beztrestnosť, korupciu a špinavé peniaze. Bolo to však aj obdobie bitiek, ktoré boli na dennom poriadku. „Záleží, aj z akej vrstvy kto je. Ten kto bol bohatý, sa s takýmito ľudmi možno ani nestretol. Ale takí tí bežní, čo sa chceli zaradiť do nejakého systému a nechcelo sa im robiť, pretože boli presvedčení o tom, že všetko veľké, čo chceš dosiahnuť, je zaplatené alebo skorumpované, tak volili takúto cestu,“ zhodnotil Rytmus, podľa ktorého skĺznuť na takéto chodníčky nebolo v danej dobe nič náročné. „Podľa mňa, prorotyp chlapa na sídlisku bez rodinného zázemia, chcel byť mafián. Väčšina. To tak bolo a vôbec na tom nevidel nikto nič zlé, pretože v tej dobe sa nikto nezatváral, každý si mohol robiť čo chcel, mohol zarábať a nikoho za to nezatvorili. A keď náhodou mal nejaký konex, tak si to na súde vybavil, Tak to bolo,“ opisuje svoje dojmy z 90-rokov Rytmus. Ten je však už nejaký čas nielen úspešným raperom, ale predovšetkým otcom syna Sanela, ktorého vychováva s manželkou Jasminou Alagič. Z Rytmusa sa stal starostlivý, láskavý a milujúci otec a to by sa podľa jeho slov nezmenilo nikdy, ani keby jeho syn skĺzol na zlé chodníčky. Čo by ale robil, keby sa to naozaj stalo...?

Rytmus má 90. roky živo v pamäti: TAKTO zo syna nevychovám grázla! (Zdroj: NL/TH)