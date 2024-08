Rytmusov veľkolepý koncert bude INÝ: Ukáže, aký vie byť SHOWMAN... Zostáva zopár lístkov!

(Zdroj: Vlado Anjel)

PRAHA - O pár to dní to vypukne! Celoživotná hudobná spoveď legendy domácej scény sa odohrá už 14.9. v pražskej O2 Aréne, kde vystúpi pred vypredanou halou kráľ česko-slovenského rapu Patrik Vrbovský. Aktuálne k naplnení kapacity ikonickej arény chýba už len necelých 1300 miest!

Na pódiu okrem Rytmusa vystúpia aj interpreti, ktorých hudobný život sa s Patrikovým na istý či dlhší čas výrazne prepojil. Sú nimi Ego, Dara Rolins, Tina, Igor Kmeťo či Viktor Sheen. Tento večer bude pre Rytmusa v istom rozmere rozhodne špeciálny a výnimočný. Pred dav vášnivých fanúšikov sa totiž postaví sám, bez sprievodu kolegov zo skupiny Kontrafakt.

„V celej tej hale to bude stáť iba na mne, bez pomoci druhých. Bude to iné v tom, že ukážem moje showmenstvo, prácu s dychom, hlasom, autenticitu, živelnosť a to ako žijem hudbou. Bude to celé o mne a našom prepojení s fanúšikmi,“ prezradil umelec, ktorý bol vo výpovedi smerom k jeho najbližšiemu koncertu ešte osobnejší. „Snažím sa vytvárať kľud a istotu. Viem kto som, čo dokážem a toto celé ukážem 14.9. o cca 20:00.“

Petr Větrovský z agentúry, ktorá zastupuje Rytmusa a rovnako stojí za unikátnym koncertom, neskrýval nadšenie z ohlasu, ktorý tento jedinečný event vyvolal medzi fanúšikmi. „O lístky je obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Niekde už nedokážeme vyhovieť každému, preto apelujem na fanúšikov, aby reagovali promptne. To, že Patrik bude znova stáť pred vypredanou O2 Arénou, len potvrdzuje jeho veľkosť.“

Celožitovná oslava kariéry výrazného interpreta s názvom Rytmus: King Forever (14.9.2024) sa teší obrovskému záujmu. Rytmusov tím nedávno hlásil otvorenie najvyšších poschodí Arény, posledné lístky sú však stále v predaji.

(Zdroj: Jan Zemiar)