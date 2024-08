Martin Nikodým (Zdroj: Ján Zemiar)

Film MIKI je príbehom o jednom z najobávanejších bossov slovenského podsvetia, no zároveň je aj obrazom temných 90-tych rokov. Snímka, ktorá vznikla pod režisérskou taktovkou Jakuba Kronera a z pera scenáristu Mira Šifru, pritiahla do kina mnohé osobnosti, nevynímajúc moderátora Martina Nikodýma. Toho však do kina nepriviedla len láska k slovenskej kinematografii, ale aj zvedavosť. „Som zvedavý ako to bude spracované. Ma to zaujíma, keďže sa to dialo v časoch, keď som ja dospel a tak trošku vyrastal a ešte nám tá Bratislava takpovediac patrila. Takže videli sme, ako sa tí ľudia všade prechádzali ulicami, ako sa ani neskrývali, ako im patrili večerné ulice.“

Nikodým bol v čase 90-tych rokov už mladým dospelým mužom, a tak si na toto obdobie spomína viac než dobre: „Ja som rád, že sme ich prežili bez úhony. Za mňa to boli dosť náročné roky, pre mňa krásne, veď sa rozbiehalo všetko – rozbiehal som sa v rádiu, v televízií, to bol začiatok mojej kariéry. Ale čo sa týka nálady v spoločnosti, tak hrubé krky a tmavé okná na „bavorákoch“, to bolo úplne všade viditeľné,“ hovorí o svojich pocitoch z 90-tych rokov Nikodým, ktorý zažil aj zopár nepríjemných chvíľ na vlastnej koži. A na jednu takúto príhodu, kedy doslova o vlások unikol výprasku, si zaspomínal aj v našom rozhovore. „Odchádzal som z jedného veľmi známeho bratislavského klubu a vtedy sa ozvalo niečo, čo bolo ako slovo do bitky... “ odhaľuje čriepky z minulosti Nikodým a v rozhovore dopĺňa, či sa aj pobil. Každopádne takéto situácie neboli v tom čase ničím výnimočným. V rozhovore však moderátor opísal aj inú situáciu z 90-tych rokov, pri ktorej sa vám zastaví rozum.

Nikodým na konflikt z 90. rokov nikdy nezabudne: Zastaví sa vám rozum! (Zdroj: NL/TH)