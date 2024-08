Otvorená spoveď Černákovej Moniky! Strach o svoj život: Pred Mikim mala rešpekt

Mikuláš Černák (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, archív Bez servítky)

Obávaný mafián Mikuláš Černák sa označuje aj za bossa podsvetia v 90. rokoch. Nedávno sa do kín dostal film, ktorý mapuje toto mrazivé obdobie a život bossa bossov z Telegrátu. Na 90. roky si pamätá aj jeho štylistka Monika Nemčoková, prežívaná aj černákova Monika, ktorá sa po rokoch rozhodla prehovoriť.

"Dali mi nálepku "černákova". Bola som jeho štylistka, ale ťažko sa vedia mladí ľudia a starší ľudia, ktorí v tej dobe nemali obchod, vžiť do mojej situácie," začala svoje rozprávanie o hrôzach toho obdobia Monika. Doteraz si pamätá, ako prvýkrát vkročli černákovci do jej obchodu. "Keď prvýkrát vošli do mojej markizy, kde som ponúkala aj pánske topánky a išli si ich tam skúšať, moja mama odišla. Povedala mi, že "Preboha, tuto títo vrahovia!". Ale, ja som jej povedala, "mami, ale čo ja môžem robiť," spustila svoje rozprávanie Monika, v ktorej zanechal tento moment silné pocity a doteraz cíti strach, ktorý v tom období prežívala.

Stretnúť sa s mafiánmi v tvárou v tvár bolo podľa nej niečo nepredstaviteľné. "Vy si to neviete predstaviť. Keď vám vošli do obchodu, vy ste im nemohli povedať, že viete čo, ja tu neobsluhujem takýchto a takýmto nepredávam. Veď som bola celá dos*atá. Keď si to tam všetci skúšali, viete, čo mi behalo hlavou? Ja som bola v kŕči. Ešte teraz mi je z toho zle. Celý čas som rozmýšľala, čo teraz. Oni mi za to nezaplatia? Mám im to dať zadarmo alebo mám im dať na to zľavu," poznamenala Monika.

Oponovať mafiánom, ktorí ešte patrili pod Mikuláša Černáka, sa podľa nej nedalo. "V tej dobe sa ináč žilo. Oni prišli a dali ti nálepku na obchod Security a povedali ti topánka (ako Moniku prezývali, pozn. redakcie) stotisíc mesačne. Bola by som v ri*i. Mohla by som si pekne zbaliť kufre aj syna. To bolo likvidačné. Vtedy ste nemali inú možnosť len držať hubu a krok. Boli ste radi, že ste boli radi," pokračovala vo svojom rozprávaní.

Prvé stretnutie s Mikulášom Černákom

Monika si dokonca zaspomínala aj na prvé stretnutie s Mikulášom Černákom. "Zastala som pred markizou. Vyšiel z auta muž a povedal mi, že Monika o 20:00 večer prídeš do Sharku. Vy teraz ten Shark budete vidieť vo filme, ale ja som ho zažila. Ja som tam prvýkrát v živote videla Mikiho. Tam bol bar a on tam sedel. Ja som ani nevedela ako vyzerá reálne. Od tých schodov k baru to bolo kúsok. Pre mňa to boli hodiny, kým som k nemu prišla. Mala som hrču v krku," skonštatovala.

Napriek tomu sa však odhodlala k nemu ísť a ostala prekvapená. Predpokladala totiž, že to bude hulvát. Namiesto toho však na ňu pôsobil príjemne. Bol to podľa nej veľký fešák a mal milý a tichý hlas. Napriek tomu však vzbudzoval rešpekt. "Keď ma poslali mu kúpiť veci, tak som ani nevedela, ako s tým mám naložiť. Obliekam ženy, nie mužov. Prosila som, nech mi teda dajú miery. Teraz to v taliansku kúpte, keď oni majú veci na talianskych trpaslíkov. Kúpte veci pre chlapa," posťažovala sa Monika.

Napokon sa jej to však podarilo a veci išla zaniesť černákovým mužom. "Potom, keď som to podala ľuďom, aby mu to dali, oni na to pozreli a hovoria mi: "No, topánka, toto si v živote Miki neoblečie." A ja, že zas budem mať zle, zas bude so mnou amen, že čo som mu to kúpila. Potom prišiel Miki s autom oproti. Ja som dala dole okno, on vedľa mňa, fešák, mal to na sebe a povedal, že všetko si mi dobre kúpila. Páči sa mi to a je mi to dobré. Pre mňa to bolo, ako keby mi dali cenu Oscara. Ja neviem, či si to viete predstaviť, ako som sa ja cítila," prezradila Monika detaily z jej prvého stretnutia s Mikulášom Černákom.