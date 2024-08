Známa Slovenka iba v EROTICKEJ bielizni: Má 67 rokov, ale... VYZERÁ BOŽSKY!

(Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovenská návrhárka Rebecca Justh pôsobí, že pred rokmi doslova zastavila čas. Veď hoci má 67 rokov, postavičku má takú, že by jej ju mohli závidieť aj o 40 rokov mladšie ženy. A dokázala to aj najnovšími fotkami na sociálnej sieti Instagram. Ukázala sa len v erotickej spodnej bielizni. Aha, vyzerá božsky!

Rebecca Justh svojimi krivkami zakaždým vyráža dych. Málokto by pri pohľade na ňu tipoval, že sa vekovo blíži k 70-ke. Sama však priznáva, že krivky nemá zadarmo. Rozhodne nejde o dobrú genetiku, ako by si to niekto odôvodnil. Ide o tvrdú disciplínu, pravidelné cvičenie a kontrolu stravy.

A výsledok stojí za to. Dôkazom sú aj najnovšie fotky, ktoré módna návrhárka zverejnila na sociálnej sieti Instagram. Je na nich len v čiernej erotickej spodnej bielizni. A vyzerá v nej božsky. Komentárov sa nezdržali ani jej sledujúce, ktoré nešetrili slovami chvály.

„Tomuto sa hovorí kosť. V tomto veku zaslúžený rešpekt, bez práce nie sú koláče - ani vaša postava by nebola TOP, keby ste boli voči sebe ľahostajná, je to výsledok vás, samej seba. Vaše starostlivosti a cieľavedomosti,“ uviedla jedna z nich. A pridala sa aj ďalšia: „Klobúk dole pred vami, vyzeráte úžasne. A o postave ani nehovorím. To ani niektoré mladé ženy nemajú takú.“