Twiinska Daniela o Kolárovského LIEČBE: Kto ju zariadil a takáto bola PODMIENKA!

Módna šou Fera Mikloška. Na snímkach sestry Nízlové (Zdroj: Ján Zemiar)

Twiinsky sa na prehliadke módneho návrhára Fera Mikloška v záhrade piešťanského hotela Thermia Palace ocitli viac-menej náhodou. „Pozval nás dnes ráno Karel Vágner so Simonou“, priznali dvojičky. „Linduška je so Stanom a k Neuške sme privolali nášho tatina, takže o babysitting máme postarané“, tešili sa Daniela s Veronikou, ktoré prišli v žiarivých letných outfitoch s odvážnymi výstrihmi. Šaty mali veľmi podobné, odlišné v podstate len farbou či ramienkami. Úplne rovnako sa už takmer neobliekajú, ich dcéry však niekedy áno. Nea a Linda sú totiž spolu takmer ako sestry. „Oni sú jedináčikovia, ale vlastne nie sú jedináčikovia…“ Ale rozdiel tam predsa len je – a to v poslušnosti. Vo videu sa dozviete, ktorá z dvoch dcér je väčší čert, ale aj to, ako sa o ne starajú ich otcovia.

Začiatkom roka sa totiž verejnosť dozvedela, že speváka Matúša Kolárovského dohnala na liečenie niekdajšia závislosť na liekoch, alkohole a drogách. Podľa všetkého sa nevedel vyrovnať s obrovskou pozornosťou a tým, že jeho hviezda vyletela nahor raketovou rýchlosťou. „Je to pravda. Drogy boli dlhú dobu súčasť môjho života... Beriem to tak, že nie celého života, ale odkedy som začal robiť hudbu. Vysvetlenie na to úplne nemám,“ priznal otvorene Kolárovský minulý rok v novembri. To, že muesel začať odznova, sa dotklo aj jeho najbližších - vrátane speváčky Veroniky Nízlovej, ktorá mu porodila dcérku Neu. Sexi mamička sa v apríli pre Topky.sk vyjadrila, ako Matúša zmenilo liečenie. „Všetci sa veľmi tešíme, že je konečne doma. Celá rodina sme mu držali palce a podporovali ho. Matúš sa v mnohých ohľadoch zmenil. Je oveľa vyrovnanejší a pokojnejší. Má veľkú chuť ísť ďalej a tvoriť. Na veľa vecí sa díva úplne inak". Dnes už je absolútne čistý a podľa slov Veroniky sa má dobre: „Vyzerá to tak, že áno…“, hovorí Veronika, ktorá ho maximálne podporovala a stále mu pomáha, ako sa dá.

Twiinska Daniela o Kolárovského LIEČBE: Kto ju zariadil a takáto bola PODMIENKA! (Zdroj: NL/TH)