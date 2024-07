Zora Czoborová dokazuje, že vek je len ČÍSLO: 57? NO A ČO!

Zora Czoborová (Zdroj: Ján Zemiar)

Zora Czoborová rada zavíta na spoločenské akcie. Inak to nebolo ani uplynulý piatok, keď prišla podporiť módneho návrhára Fera Mikloška. Ešte predtým sa však prezliekla do plaviek a vychutnala si to, čo ponúkajú kúpeľné mesto Piešťany. Stihla však pri bazéne zapózovať v plavkách, v ktorých predviedla závideniahodnú postavu.

Zora je za každých okolností fit a v minulosti dokázala, že ani náročná operácia ju nepoloží k zemi. V bikinách ukázala vyšportované brucho a top figúru. „57? No a čo?“ napísala k záberu. Fitness trénerka dokazuje, že vek je len číslo. Na popis okamžite zareagovali aj jej fanúšičky. „57? To je hádam obvod pásu a nie vek? Úplne super,“ pochválila ju istá žena. „Čoho 57? Hádam nie rokov? Skočte na matriku, chyba v zázname,“ pridala sa ďalšia. „Po takej operácii kolien v takej forme. To len Zora dokáže,“ dodala iná.

Zora sa venuje športu už od mladého veku. Po vyštudovaní FTVŠ sa venovala fitness a aerobiku, v ktorom sa stala aj majsterkou sveta. V roku 1998 však ukončila svoju kariéru. Aktuálne organizuje pravidelne fit pobyty v zahraničí ale i na Slovensku. Je vzorom mnohých žien, ktoré si rady nechajú poradiť ako sa udržiavať v takej forme, ako ona.