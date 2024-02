Czoborová ukázala JAZVY po ťažkej operácii: TAKTO vyzerajú jej nohy dnes!

Zora Czoborová (Zdroj: Instagram Z.C.)

Zora Czoborová podstúpila na začiatku decembra, po dlhom odhodlávaní sa, náročnú operáciu. Ešte v mladosti mala fitnesska vážnu autonehodu, po ktorej jej hrozila amputácia nohy. Našťastie sa z toho dostala, no jej kolená si odžili svoje.

„Tým, že sa ľavá noha celý život bránila, som preťažovala pravú a už asi 15-20 rokov moje kolená nadsluhujú. Vedela som, že raz k tomu bude musieť prísť," prezradila ešte minulý rok. A ako sama priznala, urobila dobre, že čakala až tak dlho, pretože za tie roky sa všetko zmodernizovalo. „Našťastie medzitým nám dorástli špičkoví lekári, ktorí dokážu operovať technológiou ROSA, teda vykonať robotickú operáciu... nanešťastie to odkladanie ma fyzicky posunulo až tam, že mi musia vymeniť obe kolená naraz," dodala vtedy.

Aj keď jej zákrok zamával s kilami a Zora výrazne schudla, nevzdala to a pomaličky sa začleňovala do normálneho života. Už na druhý deň sa stavala na nohy, aj cez ukrutnú bolesť. Po mesiaci začala zľahka cvičiť a navštevovať milované fitness centrum. No a dnes na sociálnej sieti Instagram ukázala, ako na tom jej nohy sú. Podelila sa o zábery z dňa pred operáciou, mesiac po nej a s aktuálnym. „Som ešte len 2 a pol mesiaca po operácii... sama tomu nemôžem uveriť, tá kvalita života bez bolestí... nádhera, zaitra začínam s poctivým intenzívnym tréningom vo fitku," zverila sa. Všetky fotografie nájdete v galérii nižšie. Je to poriadny rozdiel!