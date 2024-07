Miro Jaroš prežíva OBROVSKÝ SMÚTOK: Zomrela jeho milovaná mama!

Miro Jaroš s mamou (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - O tom, že milovaná mama Mira Jaroša bojuje so zákernou chorobou sa vedelo dlhšiu dobu. Pani Štefánia trpela agresívnou a veľmi vzácnou formou rakoviny kože. A dnes prišla správa, ktorej sa obávali všetci jej blízki... Sympatická žena zomrela!

Miro Jaroš prežíva najsmutnejšie chvíle svojho života. Prišiel o najmilovanejšiu ženu svojho života - o svoju mamu. Spevák to potvrdil pre Nový čas.

(Zdroj: Instagram M.J.)

Pani Štefánia bojovala so zákernou chorobou niekoľko rokov. Pred rokom hudobník priznal, že bojuje s agresívnou a veľmi vzácnou formou rakoviny kože. Na karcinóm z Merkelových buniek sa na Slovensku lieči len 6 pacientov. Mame Mira Jaroša ho prvýkrát diagnostikovali pred tromi rokmi a boj nad chorobou vtedy úspešne zvládla. Pred rokom sa však choroba vrátila.

„Nie je to dobré... Ako by som to povedal... Mame sa ochorenie vrátilo. Metastázy sa jej rozšírili na takých častiach tela, z ktorých sa nedajú odstrániť. Objavili sa jej v bruchu a na hrudníku. Lekári ju už operovať nebudú,“ prezradil pred rokom denníku zdrvený syn. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť!

Miro Jaroš s mamou (Zdroj: TV Markíza)