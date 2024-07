RADOSTNÁ novina bývalky Fredyho Ayisiho: Stala sa z nej dvojnásobná mama!

Vanda Sprenger sa stala dvojnásobnou mamou (Zdroj: Instagram V.S.)

V roku 2018 vyšlo najavo, že tanečník Fredy Ayisi je znova zadaný. Pár tvoril s joginkou Vandou Gallo. „Je to moja priateľka, ale ešte tam nie je nič, čo by mohlo verejnosť zaujímať. Prehnaný záujem a verejné dedukovanie nám môže skôr ublížiť,“ povedal nám vtedy Ayisi. No a neprešli ani 3 roky a dvojica išla od seba.

(Zdroj: Vlado Anjel)

Modelka však nesmútila. Našla si opäť exotického fešáka. V roku 2021 priviedla na svet dcérku a o dva roky neskôr oficiálne spečatili svoju lásku a prijala priezvisko Sprenger. Pol roka po svadbe oznámila, že je opäť tehotná. No a dnes sa tešia z radostného príchodu bábätka. „12.7.2024 o 6:50 ráno sa zo mňa stala dvojnásobná MAMA ten pocit je NEOPÍSATEĽNÝ. Vitaj medzi nami Ella. Ďakujem, že si si nás vybrala,“ napísala na sociálnu sieť. Gratulujeme!