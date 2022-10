Známu herečku OBŤAŽOVAL cudzí muž na ulici: FUJ, bolo to extrémne nepríjemné!

Anna Kadeřávková (25) je síce Češka, ale cez svojich expartnerom je známa aj u nás. Iba pomerne nedávno oznámila rozchod so známym youtuberom Gogom. Teraz sa však fanúšikom priznala s ďalším nepríjemným momentom v jej živote!

Ešte počas letných dní bola známa herečka na akcii v jednom z pražských podnikov. Kým sa všetci zabávali vnútri, ona vyšla pred bar a chcela si v pokoji napísať SMS. Túto nevinnú situáciu jej však začal znepríjemňovať istý muž. Aj keď nevyzeral podozrivo, Anička dala na svoj inštinkt a držala sa od neho ďalej. On to ignoroval a pristúpil si k nej čo najbližšie. A tam celé obťažovanie začalo...

„Začal sa ma pýtať, či som to ja, to dievča, s ktorým sa mal stretnúť. Oslovoval ma cudzím menom. Vtom som mu povedala, že si ma s niekým zrejme pomýlil a kúsok som sa vzdialila,“ uviedla. Ani takáto vec ho neodradila a prišli na rad narážky. Bol úplne neodbytný. „Chválil ma, ako mi to pristane, hovoril, aké mám krásne telo. A či mu dám svoje číslo, že si niekam zájdeme, že si budeme rozumieť. Fuj, bolo to extrémne nepríjemné!“ opísala svoj nevyžiadaný zážitok.

Po tomto už nedokázala usúdiť, či je ten chlap opitý alebo nadrogovaný a začala sa ho báť. „Okamžite som začala riešiť, ako bezpečne, a čo najrýchlejšie z toho von.“ Nakoniec sa rozhodla hľadať pomoc u chlapcov, ktorí stáli v diaľke. Pristúpila k nim a zahrala divadlo, že je s nimi. Oni hneď pochopili, o čo ide a zachránili ju, možno pred tým najhorším, čo sa jej v živote mohlo stať.

Takéto situácie nie sú vôbec príjemné a hlavne nie pre ženy, ktoré sa veľakrát nevedia ochrániť. Preto nie je žiadna hanba vždy a za každých okolností požiadať o pomoc ľudí v blízkosti, aby sa každý príbeh skončil šťastne.