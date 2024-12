VÁŽNE zranenie známeho Slováka: Špirálová ZLOMENINA!

Nathan sa vážne zranil (Zdroj: Instagram ND)

Nathan Christian Dzaba je divákom Markízy veľmi dobre známy. Zahviezdil totiž rovno v troch reality šou. A to v SuperStar, v Survivor a v Love Island. Okrem toho, že profesionálne vymetá tieto súťaže, venuje sa aj bojovému umeniu. Za sebou má mnoho zápasov, ktoré ho posúvajú vpred. Nateraz však zápaseniu bude musieť dať zbohom. Vážne sa zranil. „Bohužiaľ, musím oznámiť, že kvôli zlomenine ruky musím zrušiť zápas, na ktorý nemôžem nastúpiť," ozrejmil svojim fanúšikom.

„Ja som si pár dní potom pri "rozcvičke" na tréningu buchol ruku a je z toho špirálna zlomenina, takže zápas je bohužiaľ out..." opísal, čo sa stalo. Špirálová zlomenina je typ zlomeniny kosti, pri ktorej sa kosť láme do tvaru špirály alebo skrutkovitej línie. Táto zlomenina vzniká v dôsledku pôsobenia špirálovitého (torzného) násilia na kosť, napríklad pri náhlom skrútení končatiny. Tento druh zlomeniny je častý pri športových úrazoch, pádoch alebo autonehodách. Liečba špirálovej zlomeniny závisí od jej závažnosti a lokalizácie, pričom môže zahŕňať imobilizáciu sadrou alebo operáciu, ak sú úlomky kosti posunuté.

„A k tomuto "Vianočnému postu"... No, predstavoval som si ho trochu inak, ale niekedy veci nejdú podľa našich predstáv... Fufu (pes, pozn.red.) mal 24.12. operáciu oka a chvíľu som si myslel, že bude jednoočko. Našťastie už prešiel nejaký čas a všetko sa zdá byť fajn, dopadlo to dobre," dodal. „Už ma čaká snáď len to najlepšie a to isté prajem aj vám! Uživajte si každú chvíľu a každý jeden deň, pretože nikdy nevieme, čo sa môže stať," uzavrel. Prajeme skoré zotavenie!