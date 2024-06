NOVÝ VZŤAH Kristíny Svarinskej: Zbalila vraj známeho tanečníka!

Kristína Svarinská na finále Let´s Dance (Zdroj: Ján Zemiar)

Kristína Svarinská a Expl0ited sa zoznámili v roku 2022 vďaka markizáckej šou Let's Dance, kde herečka účinkovala. Dvojica vzťah potvrdila, no dlho im láska nevydržala. Už na jeseň 2022 sa ich cesty definitívne rozišli. Youtuber je zároveň posledným potvrdeným partnerom známej Slovenky.

No pluska.sk aktuálne prišla s informáciou, že brunetka je opäť zamilovaná. Do redakcie sa im ozval čitateľ, ktorý tvrdí, že tvorí pár so známym tanečníkom, čo im následne potvrdilo viacero zdrojov. „Viackrát sme ju videli so známym tanečníkom Miroslavom Baloghom prezývaným Spunkey, ktorý tancoval v The Pastels a momentálne pôsobí v tanečnej skupine Miňa Kereša. Mali sa k sebe a je jasné, že sú pár,“ informuje portál.