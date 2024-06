NETRADIČNÁ svadba hereckého páru: BEZ obrúčok, nevesta mala kostým a ženích namiesto obleku TOTO!

Braňo Mosný a Silvia Soldanová (Zdroj: Instagram B.M.)

Začiatky vzťahu Silvie Soldanovej a Braňa Mosného siahajú až do roku 2019. Herci sa do seba zapozerali. O rok na to sa z nich stali rodičia malého Adamka. V roku 2021 spečatili svoj vzťqh zásnubami, no a prešiel naozaj dlhý čas a dočkali sa svojho dňa D. Uplynulý víkend mal totiž známy herecký párik svadbu.

Nebola však taka typická, na akú sme možno zvyknutí. Nevesta mala na sebe namiesto dlhej bielej róby rafinovaný kostým. Ten pozostával so širokých nohavíc, ktoré pripomínali sukňu a zvrškom v štýle podprsenky so zaujímavými rukávmi. No a ženích tiež nemal klasický oblek. Na svadbu zvolil netradičné pánske biele sako a široké hnedé nohavice. Na svadobnom fotení bol napríklad aj bosý. Taktiež nemali ani obrúčky. Prstene si nakreslili na prsty perom. Mladomanželom gratulujeme! FOTO zo svadby nájdete v galérii.