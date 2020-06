Seriálové hviezdy Markízy majú dôvod na radosť: Budú z nich rodičia!

TRNAVA – To, že tvoria pár, vedel málokto. Markizácke hviezdy seriálov Sestričky a Kuchyňa sú pritom spolu už nejaký ten piatok a teraz svoju lásku posunuli na ďalšiu úroveň. Silvia Soldánová (32) a Braňo Mosný (32) sa totiž stanú rodičmi a túto krásnu novinu dali svetu vedieť skutočne originálnym spôsobom.

V októbri minulého roka sme vám priniesli informáciu o tom, že Braňo Mosný, ktorý stvárnil v markizáckych Sestričkách arogantného doktora Ivana Chromíka si získal srdce hereckej kolegyne Silvie Soldánovej. Tá sa pre zmenu objavovala ako vegeteriánka a ochranárka zvierat v seriáli Kuchyňa, no zahrala si aj v seriáli Oteckovia. Ich vzťah pritom trvá už nejaký ten piatok a dvojica si dokonca zadovážila aj hniezdočko lásky v Trnave.

Silvia Soldánová a Braňo Mosný sa stanú rodičmi. Zdroj: Facebook B.M.

Práve v trnavskom Divadle Jána Palárika obaja pôsobia a prostredníctvom posledného videa, ktorým ľudí pozývajú na predstavenia dali vedieť svetu úžasnú správu. Za videopozvánkou do divadla nasledoval ešte krátky príbeh. Silvia a Braňo totiž vytvárali krátke videá s názvom Doma je prča a to posledné o vajci na vandrovke je vskutku originálny spôsob ako oznámili, že čakajú bábätko.

Celý príbeh vajíčka pozostáva z fotografií vajíčka na rôznych miestach. Napokon sa ocitne vysoko na hrane, spadne a rozbije sa. A práve to rozbité vajce odhalí snímku z ultrazvuku. „COVIDEO č.10. Ako išlo vajce na vandrovku alebo všetko zlé (aj korona) je na niečo dobré,“ napísal k zdieľanému videu budúci otec, ktorému ihneď začali ľudia gratulovať. Prezradil i to, že so Silvinkou očakávajú prírastok na jeseň. „Traja budeme v novembri tak, či tak," vyjadril sa Mosný. Šťastným budúcim rodičom srdečne blahoželáme.